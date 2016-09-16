 Ukrayna'da vahşet – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Ukrayna'da vahşet

    Ukrayna'da vahşet

    Odessa’da dehşet dolu anlar vardı. Ukraynalılar, Fenerbahçeli bir taraftara yanan meşale attı, birçok Türk’ü de bıçak ve sopalarla yaraladı.

    Odessa sokakları dün akşam fena karıştı. Zorya taraftarları, Odessa'da yemek yiyen Fenerbahçeliler'e saldırdı. Sayıları 100'ü bulan yüzü maskeli, ağızlarında dişlik bulunan ve siyah giyinen Ukrayna taraftarları, sarı-lacivertlileri öldürmek için adeta çabaladı. Holiganlar önce üzerine benzin döktükleri bir Fenerbahçe taraftarını yakmak istedi. Amaçlarına ulaşamayan Zorya taraftarları bu kez de yaktıkları meşaleyi başka bir taraftar atıp, yaraladı. Az sayıdaki Türk taraftarları sopalarla döven, bıçaklarla yaralayan Ukraynalılar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Birçok taraftarı hastaneye kaldırılırken, Ukrayna polisinin yaşanan vahşet için yaptığı açıklama da büyük şaşkınlık yarattı.

    UKRAYNA POLİSİNDEN ŞOK AÇIKLAMA
    'nın bilgi almak için ulaştığı Ukraynalı yetkililer, "Bizim olaylardan haberimiz yok" karşılığını vermesi de büyük tepki çekti. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Ukraynalı holiganların organize şekilde Fenerbahçe taraftarlarına saldırdıklarını belirtip, "Bir anda ortaya çıkan bu holiganlar taraftarlarımıza saldırdı. Burada vahşet vardı" açıklamasını yaptı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:06
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