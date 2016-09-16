Ukrayna'da vahşet
Odessa’da dehşet dolu anlar vardı. Ukraynalılar, Fenerbahçeli bir taraftara yanan meşale attı, birçok Türk’ü de bıçak ve sopalarla yaraladı.
UKRAYNA POLİSİNDEN ŞOK AÇIKLAMA
UEFA'nın bilgi almak için ulaştığı Ukraynalı yetkililer, "Bizim olaylardan haberimiz yok" karşılığını vermesi de büyük tepki çekti. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Ukraynalı holiganların organize şekilde Fenerbahçe taraftarlarına saldırdıklarını belirtip, "Bir anda ortaya çıkan bu holiganlar taraftarlarımıza saldırdı. Burada vahşet vardı" açıklamasını yaptı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:06
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
Ukrayna'da vahşet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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