Stoch yine kayıp

Sarı-lacivertli takımda Stoch, Zorya maçına ilk 11'de başladı. Özellikle teknik direktör Dick Advocaat'ın çok şey beklediği tecrübeli oyuncu görev aldığı süre boyunca etkili olamadı. İkinci yarının hemen başında yerini Van Persie'ye bırakan Stoch'un oyunu üzgün gözlerle takip ettiği görüldü.