Stoch yine kayıp
Sarı-lacivertli takımda Stoch, Zorya maçına ilk 11'de başladı. Özellikle teknik direktör Dick Advocaat'ın çok şey beklediği tecrübeli oyuncu görev aldığı süre boyunca etkili olamadı. İkinci yarının hemen başında yerini Van Persie'ye bırakan Stoch'un oyunu üzgün gözlerle takip ettiği görüldü.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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