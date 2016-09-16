 Stoch yine kayıp – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    yine kayıp

    Stoch yine kayıp
    Sarı-lacivertli takımda Stoch, Zorya maçına ilk 11'de başladı. Özellikle teknik direktör Dick Advocaat'ın çok şey beklediği tecrübeli oyuncu görev aldığı süre boyunca etkili olamadı. İkinci yarının hemen başında yerini Van Persie'ye bırakan Stoch'un oyunu üzgün gözlerle takip ettiği görüldü.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:16
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