Sow ıskaladı taraftar yıkıldı
“Biraz sabır istiyoruz. Bu takım geliyor. Zorya önünde bazı anlarda 4 kişiyle hücum ettik. Rakip sadece geriye çekildi. Kadroyu daha iyi tanıdım. Artık tercih hatası olmayacak...”
Zorya karşısında Fenerbahçe çok sıkıntılı anlar yaşadı. Özellikle ikinci yarıda sarı-lacivertliler tüm hatlarıyla gol aradı. Maçta bir türlü kendini bulamayan ve etkisiz kalan Sow 86. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında bir anda karambolde kaldı. Sow önünde kalan topa vurmak istedi ancak ıska geçti ve pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. İkinci yarının en önemli pozisyonunda golün kaçması taraftarları adeta çıldırttı. Büyük üzüntü yaşandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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