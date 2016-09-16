 Sow ıskaladı taraftar yıkıldı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Sow ıskaladı taraftar yıkıldı

    Sow ıskaladı taraftar yıkıldı

    “Biraz sabır istiyoruz. Bu takım geliyor. önünde bazı anlarda 4 kişiyle hücum ettik. Rakip sadece geriye çekildi. Kadroyu daha iyi tanıdım. Artık tercih hatası olmayacak...”

    karşısında Fenerbahçe çok sıkıntılı anlar yaşadı. Özellikle ikinci yarıda sarı-lacivertliler tüm hatlarıyla gol aradı. Maçta bir türlü kendini bulamayan ve etkisiz kalan Sow 86. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında bir anda karambolde kaldı. Sow önünde kalan topa vurmak istedi ancak ıska geçti ve pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. İkinci yarının en önemli pozisyonunda golün kaçması taraftarları adeta çıldırttı. Büyük üzüntü yaşandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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