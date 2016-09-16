 Şampiyon Fenerbahçe – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Şampiyon

    Şampiyon Fenerbahçe

    Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştığı 'i 90-87 mağlup ederek şampiyon oldu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadeleye Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, James Nunnally, Pero Antic ve Ekpe Udoh beşiyle başlayan , Bogdanovic'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-20, ikinci periyodu da 47-45 üstün geçti.

    Üçüncü çeyreğe oldukça etkili giren , yeni transfer Nunnally'nin verimli oyunuyla son periyoduna 74-58 önde girdiği maçı 90-87 galip tamamladı.

    Sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed 22, Bogdanovic 14, Vesely 13 sayı kaydetti.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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