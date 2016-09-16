Şampiyon Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadeleye Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, James Nunnally, Pero Antic ve Ekpe Udoh beşiyle başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-20, ikinci periyodu da 47-45 üstün geçti.

Üçüncü çeyreğe oldukça etkili giren Fenerbahçe, yeni transfer Nunnally'nin verimli oyunuyla son periyoduna 74-58 önde girdiği maçı 90-87 galip tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed 22, Bogdanovic 14, Vesely 13 sayı kaydetti.