Şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaştığı Real Madrid'i 90-87 mağlup ederek şampiyon oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadeleye Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, James Nunnally, Pero Antic ve Ekpe Udoh beşiyle başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic'in skorer oyunuyla ilk çeyreği 22-20, ikinci periyodu da 47-45 üstün geçti.
Üçüncü çeyreğe oldukça etkili giren Fenerbahçe, yeni transfer Nunnally'nin verimli oyunuyla son periyoduna 74-58 önde girdiği maçı 90-87 galip tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde Ali Muhammed 22, Bogdanovic 14, Vesely 13 sayı kaydetti.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:39
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Şampiyon Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.