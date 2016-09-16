Revizyon hiçbir işe yaramadı
F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Bursaspor maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Ozan, Van der Wiel ve Neustaedter'i yedek kulübesine çeken 68 yaşındaki teknik adam, cezalı Volkan Şen ile Dinamo Kiev'de forma giyerken 2014- 15'te cezası bulunan yeni transfer Lens'i Zorya maçında kullanamadı. Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Kjaer, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Stoch'u görevlendirdi.
ŞENER'DEN SİFTAH
Sarı-lacivertlilerin milli sağ beki Şener Özbayraklı, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı. F.Bahçe'nin bu sezon UEFA organizasyonları ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı toplam 7 maçta bir kez forma giyen Şener, onda da sonradan oyuna dahil oldu.
ŞENER'DEN SİFTAH
Sarı-lacivertlilerin milli sağ beki Şener Özbayraklı, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı. F.Bahçe'nin bu sezon UEFA organizasyonları ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı toplam 7 maçta bir kez forma giyen Şener, onda da sonradan oyuna dahil oldu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:39
Etiketler:
Fenerbahçe, UEFA, Spor, Lens, Bursaspor
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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