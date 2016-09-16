 Revizyon hiçbir işe yaramadı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Revizyon hiçbir işe yaramadı

    Revizyon hiçbir işe yaramadı

    F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, Süper Lig'de 1-0 kaybedilen maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

    Ozan, Van der Wiel ve Neustaedter'i yedek kulübesine çeken 68 yaşındaki teknik adam, cezalı Volkan Şen ile Dinamo Kiev'de forma giyerken 2014- 15'te cezası bulunan yeni transfer 'i Zorya maçında kullanamadı. Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Kjaer, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Stoch'u görevlendirdi.

    ŞENER'DEN SİFTAH
    Sarı-lacivertlilerin milli sağ beki Şener Özbayraklı, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı. F.Bahçe'nin bu sezon organizasyonları ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı toplam 7 maçta bir kez forma giyen Şener, onda da sonradan oyuna dahil oldu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Revizyon hiçbir işe yaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.