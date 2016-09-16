 PFDK’dan ağır ceza geldi – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    PFDK’dan ağır ceza geldi

    PFDK’dan ağır ceza geldi
    Ligde geçtiğimiz haftayı Bursa yenilgisiyle kapatan F.Bahçe'ye ağır fatura. PFDK, küfürlü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümünün biletlerini bloke etti. Okul Açık alt L ile M, Migros üst D, E, alt L ve M bloklarına 5. haftadaki G.Antep maçında giriş yasaklandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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