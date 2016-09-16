PFDK’dan ağır ceza geldi
Ligde geçtiğimiz haftayı Bursa yenilgisiyle kapatan F.Bahçe'ye ağır fatura. PFDK, küfürlü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümünün biletlerini bloke etti. Okul Açık alt L ile M, Migros üst D, E, alt L ve M bloklarına 5. haftadaki G.Antep maçında giriş yasaklandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 38
Yorum
aziz nerede içeride ve dışarıda bu kadar başarısızlık sonrası aziz ve yanındaki yalaklar nerede bilen gören var mı ?
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
PFDK’dan ağır ceza geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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