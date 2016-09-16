PFDK’dan ağır ceza geldi

Ligde geçtiğimiz haftayı Bursa yenilgisiyle kapatan F.Bahçe'ye ağır fatura. PFDK, küfürlü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümünün biletlerini bloke etti. Okul Açık alt L ile M, Migros üst D, E, alt L ve M bloklarına 5. haftadaki G.Antep maçında giriş yasaklandı.