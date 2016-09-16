 ManU’ya büyük şok – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ManU’ya büyük şok

    ManU’ya büyük şok

    ’nin grubundaki diğer maçta flaş bir sonuç çıktı. ’a konuk olan M.United, sahadan 1-0 yenik ayrıldı, gecenin hüsranını yaşattı.

    Temsilcimiz 'nin grubundaki diğer karşılaşmada sürpriz bir sonuç çıktı. Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, deplasmanda Feyenoord'a mağlup oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 79. dakikasında ev sahibi öne geçti. Vilhena attığı golle ManU'ya büyük hüsran yaşattı.

    LUCE'DEN ŞOTA'YA DARBE!
    Gecenin öne çıkan maçlarından birisi de İsrail'de oynandı. Şota Arveladze'nin takımı Maccabi Tel Aviv, evinde Zenit karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı. 76'da ilk golü atan Mircea Lucescu'nun ekibi Zenit; 84, 86 ve 90'da attığı gollerle galibiyete uzandı: 3-4. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Rusya ekibi, geceye damgasını vurdu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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