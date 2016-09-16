 Kjaer’den sert fırça – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’den sert fırça

    Kjaer’den sert fırça

    F.Bahçe'nin maçında 11'de forma şansı vermediği ve maç sonu Salih için 'Benim istediklerimi yapamadı" diyen Dick Advocaat, Zorya önünde oyuncusuna 11'de forma şansı verdi.

    Maç içerisinde kaptırılan toplar sonrası geriye gelmediği ve top almadığı için Kjaer tarafından sert şekilde uyarılan Salih, ilk yarı sonunda kenara alındı. Salih Uçan ilk yarıda girdiği 6 ikili mücadelenin sadece birini kazanabildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer’den sert fırça haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.