Kjaer’den sert fırça

F.Bahçe'nin Bursaspor maçında 11'de forma şansı vermediği ve maç sonu Salih için 'Benim istediklerimi yapamadı" diyen Dick Advocaat, Zorya önünde oyuncusuna 11'de forma şansı verdi.

Maç içerisinde kaptırılan toplar sonrası geriye gelmediği ve top almadığı için Kjaer tarafından sert şekilde uyarılan Salih, ilk yarı sonunda kenara alındı. Salih Uçan ilk yarıda girdiği 6 ikili mücadelenin sadece birini kazanabildi.