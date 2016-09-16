Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:08
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 10
Yorum
ccc kupa gören masum kartal
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
FENERLI Topunuz Aziz yıldırımdan bahsedıyorsunuz.yazıklar olsun hangı başkan fenere çivi çaktı.herşey azız zamanında oldu. 2011 den berı fenerle oynayanlara buradan yazamıyorsunuz galıba.fenerle oynanmasayı şu anda bırakın turkıyeyı avrupada söz sahıbıydık.Trabzondakı kurşunlanma hala çıkmadı meydana..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
KrAlex Bütün haklıları bütün başarılı adamları gönderen bu yönetim o kadar kişinin ahını aldı ki şuan yıllardır çözülemeyen ortasaha sıkıntısı ve takımın bu durumu gerçekten hiç şaşırtmıyor beni. Birazda ilahi adalet biraz ondan biraz bundan. Bu takımın düzelmesi için iyi bir ortasaha ve takımın komple yenilenmesinin yanında birde başta o beceriksiz ve futboldan anlamayan provakatif eseri başkanın ve yönetiminin defolması gerekir.
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