 Kasımpaşa hazırlıkları başladı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    hazırlıkları başladı

    Kasımpaşa hazırlıkları başladı

    , Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4. haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'da başladı ve 1 saat sürdü. Dünkü Zorya Luhansk maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri pas organizasyonları ile sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

    , hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:08
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