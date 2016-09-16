 İlk maçında puanı kaptı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    İlk maçında puanı kaptı

    İlk maçında puanı kaptı
    F.Bahçe'nin dün akşamki rakibi Zorya, tarihinde ilk kez 'da gruplar aşamasında yer aldı. Geçen sezon 3. ön eleme turunda Charleroi takımını elerken, playoff turunda ise Leiga Varşova'ya elendi. Avrupa'da Kupaları'nda 15'inci maçına çıkan Zorya, gruptaki ilk maçında 1 puanı kaptı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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