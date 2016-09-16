Gecenin en sessiz stadı: Chernomorets
UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en az taraftar sayısı Ukrayna temsilcisi Zorya Luhank ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmadaydı. Chernomorets Stadı'ndaki mücadeleye taraftarlar ilgi göstermedi. Bilet fiyatları 5 eurodan satılmasına rağmen 35 bin kişi kapasiteli stattaki taraftar sayısı 10 bini geçmedi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Gecenin en sessiz stadı: Chernomorets haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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