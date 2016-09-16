 Gecenin en sessiz stadı: Chernomorets – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Gecenin en sessiz stadı: Chernomorets

    Gecenin en sessiz stadı: Chernomorets
    Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan karşılaşmalar arasında en az taraftar sayısı Ukrayna temsilcisi Zorya Luhank ile arasında oynanan karşılaşmadaydı. Chernomorets Stadı'ndaki mücadeleye taraftarlar ilgi göstermedi. Bilet fiyatları 5 eurodan satılmasına rağmen 35 bin kişi kapasiteli stattaki taraftar sayısı 10 bini geçmedi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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