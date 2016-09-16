 Fenerbahçe istedi Corinthians vermedi! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    istedi Corinthians vermedi!

    Fenerbahçe istedi Corinthians vermedi!
    Brezilya basınında dün yer alan haberler arasında için bir iddia vardı. Corinthians forması giyen Rodriguinho Marinho, verdiği bir röportajda 'nin kendisini istediğini söyledi. Transferin son gününde teklif geldiğini belirten 28 yaşındaki orta saha, "Teklif kulübüme cazip gelmedi ve çabuk bir şekilde olumsuz yanıt verdiler" dedi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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