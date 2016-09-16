 FBTV’den şok hata – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    FBTV’den şok hata

    FBTV’den şok hata
    -F.Bahçe maçı için FBTV'den canlı anlatımla maçı takip etmek isteyenler şaşırtan bir görüntü ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren, maçın skorunun yazılı olduğu bölümde 'Zorya 1-0 Fenerbahçe' yazdı. FBTV'deki yayın, yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde sürdükten sonra hata düzeltildi. Spiker ise taraftarlardan özür diledi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FBTV’den şok hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.