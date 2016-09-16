F.Bahçe 10 kat daha değerli
Kanarya'nın piyasa değeri, Zorya'dan tam 141.7 milyon euro daha fazla.
Transfermakt'ın verilerine göre F.Bahçe'nin piyasa değeri 158 milyon euro iken Ukrayna Ligi'nde 14 puanla 3. durumda olan Zorya'nın değeri 16.3 milyon euro. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Karavaev 2.5 milyon euro'yla Zorya'nın en değerli oyuncusu. F.Bahçe'nin en değerlisi ise Al- Ahli'den takıma tekrar kazandırılan Sow. Sow'un değeri ise 13 milyon euro.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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