 F.Bahçe 10 kat daha değerli – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    F.Bahçe 10 kat daha değerli

    F.Bahçe 10 kat daha değerli

    Kanarya'nın piyasa değeri, Zorya'dan tam 141.7 milyon euro daha fazla.

    Transfermakt'ın verilerine göre F.Bahçe'nin piyasa değeri 158 milyon euro iken Ukrayna Ligi'nde 14 puanla 3. durumda olan Zorya'nın değeri 16.3 milyon euro. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Karavaev 2.5 milyon euro'yla Zorya'nın en değerli oyuncusu. F.Bahçe'nin en değerlisi ise Al- Ahli'den takıma tekrar kazandırılan Sow. Sow'un değeri ise 13 milyon euro.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:24
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