 Devler Ligi’nde olabilirdik! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Devler Ligi’nde olabilirdik!

    Devler Ligi’nde olabilirdik!
    F.Bahçe'de görevden alınan teknik direktör Pereira, önceki gün 'nun 'ı 2-1 yendiği maçın ardından konuştu. " ile Monaco'yu elemeye çok yakındık" diyen Portekizli, "Fransızlar, Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı ama Londra'da biz olabilirdik" diye konuştu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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