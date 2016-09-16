Devler Ligi’nde olabilirdik!
F.Bahçe'de görevden alınan teknik direktör Pereira, önceki gün Monaco'nun Tottenham'ı 2-1 yendiği maçın ardından konuştu. "Fenerbahçe ile Monaco'yu elemeye çok yakındık" diyen Portekizli, "Fransızlar, Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı ama Londra'da biz olabilirdik" diye konuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 17
Yorum
forever1903 bende sorarim fatih hocaya, hasan-ali, ismail, volkan sen, sener neden milli takima cagiriliyor diye fener bu kadar kötü top oynarken?
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
Devler Ligi’nde olabilirdik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.