Bombacı Kjaer
Sarı-lacivertli takım, Zorya deplasmanında 52’de Grechyshkin’in uzaktan şutuyla şok yaşadı. 90+6’da Simon Kjaer frikik golüyle gecemizi aydınlattı.
Türkiye Süper Ligi'nde 3 maçta sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk sınavında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile 1-1 berabere kaldı. Mütevazı rakibi önünde bekleneni veremeyen sarı lacivertli takım, 52. dakikada Grechyshkin'in uzak mesafeden attığı golle 1-0 geriye düştü. Tam her şey bitti derken, 90+6'da Simon Kjaer sahneye çıktı. Danimarkalı yıldız kendi kullandığı frikik atışında barajdan dönen topu sol ayağı ile muhteşem bir vuruşla ağlara gönderip skoru ilan etti: 1-1.
FEYENOORD GELECEK
Simon Kjaer bu sezon altı resmi maçta forma giyerken iki gol atıp arkadaşlarına bir gol pası verdi. Danimarkalı oyuncu geçen sezon 45 resmi maça çıkmış ve 2 gol atabilmişti. Kjaer bu sezon iki golünü de ceza sahası dışından kaydetti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da A Grubu'nda yer almış ve grubun zayıf takımı Molde'ye 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne start vermişti. Sonrasında Celtic ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Ajax'ı 1-0 yenmişti. Sarı Kanarya, 29 Eylül'de lider Feyenoord'u ağırlayacak.
BİR AÇILIŞ KLASİĞİ
Fenerbahçe UE FA Avrupa Ligi grup aşamasında daha önce üç kez yer aldı. 2009-10 sezonunda 15 puanla lider olarak, 2012-13 sezonunda ise 13 puanla lider olarak gruptan çıkmıştı. Fenerbahçe geçen sezon ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe bu sezonda grubun ilk maçında Zorya takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe böylece yer aldığı dört gruba da galip gelemeden başladı
AVRUPA'DAKİ 209. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa'daki 209. sınavına çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalardan 76'sını kazanırken, 43 kez berabere kaldı, 90 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 262 gol atan F.Bahçe 313 gol yedi.
FEYENOORD GELECEK
Simon Kjaer bu sezon altı resmi maçta forma giyerken iki gol atıp arkadaşlarına bir gol pası verdi. Danimarkalı oyuncu geçen sezon 45 resmi maça çıkmış ve 2 gol atabilmişti. Kjaer bu sezon iki golünü de ceza sahası dışından kaydetti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon da A Grubu'nda yer almış ve grubun zayıf takımı Molde'ye 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne start vermişti. Sonrasında Celtic ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Ajax'ı 1-0 yenmişti. Sarı Kanarya, 29 Eylül'de lider Feyenoord'u ağırlayacak.
BİR AÇILIŞ KLASİĞİ
Fenerbahçe UE FA Avrupa Ligi grup aşamasında daha önce üç kez yer aldı. 2009-10 sezonunda 15 puanla lider olarak, 2012-13 sezonunda ise 13 puanla lider olarak gruptan çıkmıştı. Fenerbahçe geçen sezon ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe bu sezonda grubun ilk maçında Zorya takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe böylece yer aldığı dört gruba da galip gelemeden başladı
AVRUPA'DAKİ 209. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa'daki 209. sınavına çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalardan 76'sını kazanırken, 43 kez berabere kaldı, 90 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 262 gol atan F.Bahçe 313 gol yedi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
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