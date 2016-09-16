Advocaat haklı beyler!
“Takıma beyin lazım” diyen F.Bahçe’nin hocası, zılgıtı yedi ki ağız değiştirdi. Adam haklı! Parasını alıp çeker gider
Bir tarafta büyük rakamlarla kurulu bir takım, diğer yanda küçük bütçeli hiç tanınmamış bir takım. Bizim takımlarımız "Biz tanınıyoruz" diye kendi kendilerine hava yapıyorlar. Dün iki farkı takım vardı.
Birisinde bireysel çabalar var, hiçbir organizasyon yok, "Saldım çayıra mevlam kayıra" sistemi var! Diğer tarafta 11 kişinin oynadığı, herkesin birbirine yardım ettiği, bütün yükün eşit paylaşıldığı bir ekip var.
Yani kestirmeden, birisi takım, diğeri top oynamaya çalışan bir grup...
Avrupa'da maçlara çıkınca bazı takımlarımız şunu söylemeye başladılar;
"Avrupa bizi istemiyor, onun için hakemler de ona göre düdük çalıyorlar" Peki dün akşam 3 dakika uzatma verip, 6 dakika oynatan hakeme ne diyecekler? Rakibin 75'ten sonra gücü düşmeye başladı. Bu da doğal... Peki bu gücü düşen takıma karşı Fenerbahçe ne yaptı?
İyi olsalar 3 olurdu
Teknik direktör Advocaat her geçen dakika "+1" forvet ekledi ve gol atmaya çabaladı.
Rakip acemi ve amatör olmasa, araya top soksalar, hızlı çıksalar Fenerbahçe'yi 75'ten sonra 3'lük yaparlardı.
Sarı-lacivertlilerde hâlâ aynı dert var.
Takımı oyun içinde idare edecek bir beyin yok. Fazla forvet almakla bu işi halledemezsin.
Fazla forvet alıp, oynatayım dediğin an, bunu biraz güçlü takıma yap seni perişan eder. Fenerbahçe'nin işi zor.
Bu pozisyondan nasıl yırtarlar, nasıl kurtulurlar teknik direktörün işi.
Sarı-lacivertlilerin şansı bu Avrupa maçını zayıf bir rakiple oynadılar. Önümüzdeki lig maçı da şu anda iyi durumda olmayan Kasımpaşa'yla...
Yorum değil kural!
Hakem maçın içinde doğru kararlar verdi. Uzatmada asıl olan şudur; Diyelik mi 3 dakika uzatma verdiniz ve kaleci 1 dakika 10 saniye sonra sakatlandı.
O tedavi süresi önemli değil. Ondan sonra oynatacağınız süre 3 dakika eksi 1 dakika 10 saniyedir. Yani 1 dakika 50 saniye! Bu bir yorum değildir, kuraldır!
Bir de şu var; "F.Bahçe'nin hocası Advocaat basın toplantılarında doğru şeyler söylüyor" dedik. Düne kadar "Takımın beyne, orta sahada kaptana ihtiyacı var" diyordu. Ama aynı hoca herhalde üst kattan zılgıtı yedi ki dün "Kadro yeterli" demeye başladı.
Adam "Ben bu yaştan sonra polemiğe girmem. 2-3 milyon euro'yu alır çeker giderim" demiştir. Adam haklı beyler! Bizim gibi yolunacak kazları bulmuşken niye söğüşlemesin!
Taraftar kahroluyor
Düşünün bir... Fenerbahçe'nin organize bir atağı var mı? Bir-iki tane gol pozisyonuna girdiler tamamen şişirme pozisyonlar.
Peki takım olarak futbol oynuyor mu, hayır. Keyif veriyor mu? Hayır.
Bir gece evvel Beşiktaş'ı izliyorsunuz.
Hem de çok daha iyi bir rakip karşısında sahada bir takım görüyorsunuz.
Zaten Fenerbahçe taraftarı da bu olayı görünce kendi takımıyla, diğer takımları karşılaştırıyor ve kahroluyor. Dün maçı çok iyi F.Bahçeli bir arkadaşımla izledim.
"Hocam 3-4 yıldır tırnaklarımı kesemiyorum.
F.Bahçe maçlarını seyrederken parmaklarım hep ağzımda, tırnaklarımı yiyorum" diyor. İşte taraftarın durumu bu!
Birisinde bireysel çabalar var, hiçbir organizasyon yok, "Saldım çayıra mevlam kayıra" sistemi var! Diğer tarafta 11 kişinin oynadığı, herkesin birbirine yardım ettiği, bütün yükün eşit paylaşıldığı bir ekip var.
Yani kestirmeden, birisi takım, diğeri top oynamaya çalışan bir grup...
Avrupa'da maçlara çıkınca bazı takımlarımız şunu söylemeye başladılar;
"Avrupa bizi istemiyor, onun için hakemler de ona göre düdük çalıyorlar" Peki dün akşam 3 dakika uzatma verip, 6 dakika oynatan hakeme ne diyecekler? Rakibin 75'ten sonra gücü düşmeye başladı. Bu da doğal... Peki bu gücü düşen takıma karşı Fenerbahçe ne yaptı?
İyi olsalar 3 olurdu
Teknik direktör Advocaat her geçen dakika "+1" forvet ekledi ve gol atmaya çabaladı.
Rakip acemi ve amatör olmasa, araya top soksalar, hızlı çıksalar Fenerbahçe'yi 75'ten sonra 3'lük yaparlardı.
Sarı-lacivertlilerde hâlâ aynı dert var.
Takımı oyun içinde idare edecek bir beyin yok. Fazla forvet almakla bu işi halledemezsin.
Fazla forvet alıp, oynatayım dediğin an, bunu biraz güçlü takıma yap seni perişan eder. Fenerbahçe'nin işi zor.
Bu pozisyondan nasıl yırtarlar, nasıl kurtulurlar teknik direktörün işi.
Sarı-lacivertlilerin şansı bu Avrupa maçını zayıf bir rakiple oynadılar. Önümüzdeki lig maçı da şu anda iyi durumda olmayan Kasımpaşa'yla...
Yorum değil kural!
Hakem maçın içinde doğru kararlar verdi. Uzatmada asıl olan şudur; Diyelik mi 3 dakika uzatma verdiniz ve kaleci 1 dakika 10 saniye sonra sakatlandı.
O tedavi süresi önemli değil. Ondan sonra oynatacağınız süre 3 dakika eksi 1 dakika 10 saniyedir. Yani 1 dakika 50 saniye! Bu bir yorum değildir, kuraldır!
Bir de şu var; "F.Bahçe'nin hocası Advocaat basın toplantılarında doğru şeyler söylüyor" dedik. Düne kadar "Takımın beyne, orta sahada kaptana ihtiyacı var" diyordu. Ama aynı hoca herhalde üst kattan zılgıtı yedi ki dün "Kadro yeterli" demeye başladı.
Adam "Ben bu yaştan sonra polemiğe girmem. 2-3 milyon euro'yu alır çeker giderim" demiştir. Adam haklı beyler! Bizim gibi yolunacak kazları bulmuşken niye söğüşlemesin!
Taraftar kahroluyor
Düşünün bir... Fenerbahçe'nin organize bir atağı var mı? Bir-iki tane gol pozisyonuna girdiler tamamen şişirme pozisyonlar.
Peki takım olarak futbol oynuyor mu, hayır. Keyif veriyor mu? Hayır.
Bir gece evvel Beşiktaş'ı izliyorsunuz.
Hem de çok daha iyi bir rakip karşısında sahada bir takım görüyorsunuz.
Zaten Fenerbahçe taraftarı da bu olayı görünce kendi takımıyla, diğer takımları karşılaştırıyor ve kahroluyor. Dün maçı çok iyi F.Bahçeli bir arkadaşımla izledim.
"Hocam 3-4 yıldır tırnaklarımı kesemiyorum.
F.Bahçe maçlarını seyrederken parmaklarım hep ağzımda, tırnaklarımı yiyorum" diyor. İşte taraftarın durumu bu!
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 17
Yorum
forever1903 bende sorarim fatih hocaya, hasan-ali, ismail, volkan sen, sener neden milli takima cagiriliyor diye fener bu kadar kötü top oynarken?
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
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