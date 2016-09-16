Advocaat forvet hattını üçledi
İkinci yarıda mağlup duruma düşen F.Bahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, 58. dakikada Miroslav Stoch'u kenara alırken, Robin Van Persie'yi oyuna dahil etti. Advocaat son oyuncu değişikliğini ise 73. dakikada gerçekleştirdi. Alper Potuk kenara gelirken, oyuna Emenike dahil oldu. Böylece Sow, Persie ve Emenike üçlüsü rakip önünde gol aradı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
Advocaat forvet hattını üçledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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