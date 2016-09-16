 Advocaat forvet hattını üçledi – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Advocaat forvet hattını üçledi

    Advocaat forvet hattını üçledi
    İkinci yarıda mağlup duruma düşen F.Bahçe'de teknik direktör , 58. dakikada Miroslav Stoch'u kenara alırken, Robin Van Persie'yi oyuna dahil etti. Advocaat son oyuncu değişikliğini ise 73. dakikada gerçekleştirdi. Alper Potuk kenara gelirken, oyuna Emenike dahil oldu. Böylece Sow, Persie ve Emenike üçlüsü rakip önünde gol aradı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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