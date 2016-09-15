Zorya Luhansk - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Avrupa Ligi A grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna takımı Zorya'ya konuk oluyor.
Son 4 resmi maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli takım, kazanıp hem gruba zaferle başlamak hem de taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Tivibu naklen yayınlıyor. Sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, gruba 3 puanla başlamak. Süper Lig'e tarihinin en kötü startını vererek 3 maçta sadece 1 puan alabilen futbolcular, Zorya maçını bir 'çıkış' fırsatı olarak görüyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
STAT: TS Chornomorets
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Stoch, Salih, Sow
ZORYA LUHANSK: Shevchenko, Kamenyuka, Sivakov, Forster, Sobol, Karavaev, Grechyshkin, Chaykovskiy, Petriak, Ljubenovic, Kulach
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:08
- VİKİNG
Toplam 32
Yorum
kızgın özgür ne alaka kardeşim herkezin oyunu başka oyun tarzı başka çok saçmalıyorsunuz kendinize gelin
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
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