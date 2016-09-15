Zorya Luhansk - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Son 4 resmi maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli takım, kazanıp hem gruba zaferle başlamak hem de taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Tivibu naklen yayınlıyor. Sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, gruba 3 puanla başlamak. Süper Lig'e tarihinin en kötü startını vererek 3 maçta sadece 1 puan alabilen futbolcular, Zorya maçını bir 'çıkış' fırsatı olarak görüyor.



SAAT: 20.00

HAKEM: Istvan Kovacs

STAT: TS Chornomorets

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Stoch, Salih, Sow

ZORYA LUHANSK: Shevchenko, Kamenyuka, Sivakov, Forster, Sobol, Karavaev, Grechyshkin, Chaykovskiy, Petriak, Ljubenovic, Kulach



