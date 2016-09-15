 Zorya Luhansk - Fenerbahçe | Canlı Anlatım – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Zorya Luhansk - | Canlı Anlatım

    Zorya Luhansk - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

    Avrupa Ligi A grubu ilk maçında , Ukrayna takımı Zorya'ya konuk oluyor.

    Son 4 resmi maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli takım, kazanıp hem gruba zaferle başlamak hem de taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor. , UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Tivibu naklen yayınlıyor. Sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, gruba 3 puanla başlamak. Süper Lig'e tarihinin en kötü startını vererek 3 maçta sadece 1 puan alabilen futbolcular, Zorya maçını bir 'çıkış' fırsatı olarak görüyor.

    SAAT: 20.00
    HAKEM: Istvan Kovacs
    STAT: TS Chornomorets
    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Stoch, Salih, Sow
    ZORYA LUHANSK: Shevchenko, Kamenyuka, Sivakov, Forster, Sobol, Karavaev, Grechyshkin, Chaykovskiy, Petriak, Ljubenovic, Kulach

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:08
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