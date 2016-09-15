'Yeri dolmadı özledik ‘10’u'
Sarı-lacivertli taraftarlar, efsane yıldızları Alex de Souza için doğum gününde mesaj yağdırdı: Sen gittin gideli eksiğiz.
Fenerbahçeli taraftarlar, efsane futbolcuları Alex de Souza'nın doğum gününü unutmadı. 14 Eylül 1977'de dünyaya gelen eski kaptan için Twitter'da 'MutluYıllarAlexdeSouza' adıyla açılan hashtag'a binlerce mesaj yağdı. Mesajlarda 10'a özlem ve hasret vardı:
-Sen gittin o gün bugündür eksik kaldık.
-Senin gibisi gelmeyecek Hasretinle yandı gönlüm...
-Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini...
-Ben iyiyim. Yani, kötüyüm. Yani, aslında... Özlüyorum.
-Hiç kimse sevmedi senin gibi, hiç kimse gelmeyecek senin gibi. Seni seviyorum büyük adam
-Sen gittin o gün bugündür eksik kaldık.
-Senin gibisi gelmeyecek Hasretinle yandı gönlüm...
-Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini...
-Ben iyiyim. Yani, kötüyüm. Yani, aslında... Özlüyorum.
-Hiç kimse sevmedi senin gibi, hiç kimse gelmeyecek senin gibi. Seni seviyorum büyük adam
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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