'Yeri dolmadı özledik ‘10’u'

Sarı-lacivertli taraftarlar, efsane yıldızları Alex de Souza için doğum gününde mesaj yağdırdı: Sen gittin gideli eksiğiz.

Fenerbahçeli taraftarlar, efsane futbolcuları Alex de Souza'nın doğum gününü unutmadı. 14 Eylül 1977'de dünyaya gelen eski kaptan için Twitter'da 'MutluYıllarAlexdeSouza' adıyla açılan hashtag'a binlerce mesaj yağdı. Mesajlarda 10'a özlem ve hasret vardı:



-Sen gittin o gün bugündür eksik kaldık.

-Senin gibisi gelmeyecek Hasretinle yandı gönlüm...

-Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini...

-Ben iyiyim. Yani, kötüyüm. Yani, aslında... Özlüyorum.

-Hiç kimse sevmedi senin gibi, hiç kimse gelmeyecek senin gibi. Seni seviyorum büyük adam