 Van Persie kafileye alındı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    kafileye alındı

    Van Persie kafileye alındı
    Kanarya, Ukrayna'ya 19 futbolcu ile gitti. Kafilede şu isimler yer aldı: Volkan, Fabiano, Ertuğrul, Kjaer, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Şener, Van der Wiel, M. Topal, Josef, Ozan, Salih, Alper, Stoch, , Sow ve Emenike. Takım, Ukrayna'da çiçeklerle karşılandı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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