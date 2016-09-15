 Teklif gelsin konuşuruz! – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Teklif gelsin konuşuruz!

    Teklif gelsin konuşuruz!
    Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Lig Radyo'ya konuştu. Başarılı eldiven, "F.Bahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?" sorusuna, "Önce bir teklif gelsin sonra konuşalım" diyerek açık kapı bırakırken, "Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta beni oynatacaktı. 1 gün önce 'Kusura bakma seni oynatamam' dedi. Hedefim Avrupa'da forma giymek" dedi.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teklif gelsin konuşuruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.