Teklif gelsin konuşuruz!
Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Lig Radyo'ya konuştu. Başarılı eldiven, "F.Bahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?" sorusuna, "Önce bir teklif gelsin sonra konuşalım" diyerek açık kapı bırakırken, "Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta beni oynatacaktı. 1 gün önce 'Kusura bakma seni oynatamam' dedi. Hedefim Avrupa'da forma giymek" dedi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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