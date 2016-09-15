Teklif gelsin konuşuruz!

Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, Lig Radyo'ya konuştu. Başarılı eldiven, "F.Bahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?" sorusuna, "Önce bir teklif gelsin sonra konuşalım" diyerek açık kapı bırakırken, "Aragones, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta beni oynatacaktı. 1 gün önce 'Kusura bakma seni oynatamam' dedi. Hedefim Avrupa'da forma giymek" dedi.