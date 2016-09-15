 Kjaer-Topal 11’de – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    -Topal 11’de

    Kjaer-Topal 11’de
    Kırmızı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki maçında forma giyemeyen Simon Kjaer ve Mehmet Topal, bugün takımdaki yerlerini alacak. Topal ön liberoda görev yaparken, ise Skrtel ile birlikte stoperde forma giyecek.

    LENS VE ŞEN YOK
    Geçen sezonki maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 30 Eylül'e kadar cezalı olan Volkan Şen ile Dinamo Kiev'den kırmızı kart cezası bulunan Jeremain Lens, Zorya maçında forma giyemeyecek. Fernandao ile Aatif da Ligi kadrosunda yer almıyorlar.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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