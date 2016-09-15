 Kanatlara taze kan – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Kanatlara taze kan

    Kanatlara taze kan

    F.Bahçe’de Volkan Şen ile ’in yokluğunda kanatlarda ile Emenike görev yapacak

    Teknik direktör Dick Advocaat, Zorya maçı öncesi cezalılar nedeniyle kadroda mecburi revizyona gitti. karşılaşmasında ilk onbirde görev alan Volkan Şen ile Jeremain Lens'in Avrupa'da cezalı olmaları nedeniyle, kanatlarda bu akşam Miroslav ile Emmanuel Emenike görev alacak. Son lig maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal ile Simon Kjaer'in dönüşüyle de Josef de Souza ve Roman Neustadter kulübeye çekilecek.

    FORVETTE SOW
    Forvette ise Mousa Sow görev yapacak. Al Ahli'den kiralık olarak geri döndükten sonra çıktığı ilk maçta 'u boş geçen Senegalli oyuncu, ilk gollerini Zorya'ya atmak için çalışacak. Bir türlü form tutamayan Robin van Persie ise yedek kulübesinde şans bekleyecek.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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