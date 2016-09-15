 Gece yasağı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Gece yasağı

    Gece yasağı
    F.Bahçe'de yönetim, kötü gidişatı düzeltmek için düğmeye bastı. Bu çerçevede Salih Uçan, Ozan ve Alper Potuk gibi genç oyunculara bir dizi kural getirildi. Bunlardan ilki gece 22.00'de evde olma zorunluluğu. Üç oyuncudan sosyal medya hesaplarını da kapatmaları istendi.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:55
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