Feyenoord-ManU
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki diğer maçta Dirk Kuyt'lı Feyenoord, sahasında İbrahimovic ve Pogba'lı Manchester United'ı ağırlayacak. Feijenoord Stadı'nda oynanacak karşılaşma da Zorya Luhansk- Fenerbahçe maçı gibi saat 20.00'de başlayacak.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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