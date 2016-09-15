 F.Bahçeli taraftarlara saldırı! – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    F.Bahçeli taraftarlara saldırı!

    F.Bahçeli taraftarlara saldırı!

    'ye Zorya deplasmanında destek vermek amacıyla için Ukrayna'ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, holiganların saldırısına uğradı.

    Avrupa Ligi A grubu ilk maçında Ukrayna'nın Zorya takımı ile karşılaşacak olan 'yi desteklemek için deplasmana giden sarı-lacivertli taraftarlara saldırı düzenlendi.

    Yüzü maskeli holiganlar sosyal medyada örgütlenerek Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı. FB TV muhabiri Fatih Demirkol'un canlı yayında aktardığı bilgiye göre, birkaç sarı-lacivertli taraftarların yaralandığı ancak hayati bir durumun olmadığını belirtti.

    Öte yandan yaşanan olaylarda ses bombası atıldığı da ifade edildi. Ukrayna polisi Türk taraftarlara müdahale ederken, tek başlarına dolaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:18
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