F.Bahçeli taraftarlara saldırı!
Fenerbahçe'ye Zorya deplasmanında destek vermek amacıyla için Ukrayna'ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, holiganların saldırısına uğradı.
Yüzü maskeli holiganlar sosyal medyada örgütlenerek Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı. FB TV muhabiri Fatih Demirkol'un canlı yayında aktardığı bilgiye göre, birkaç sarı-lacivertli taraftarların yaralandığı ancak hayati bir durumun olmadığını belirtti.
Öte yandan yaşanan olaylarda ses bombası atıldığı da ifade edildi. Ukrayna polisi Türk taraftarlara müdahale ederken, tek başlarına dolaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
UKRAYNA SOKAKLARI KARIŞTI | VİDEO
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:18
- VİKİNG
Toplam 32
Yorum
kızgın özgür ne alaka kardeşim herkezin oyunu başka oyun tarzı başka çok saçmalıyorsunuz kendinize gelin
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
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