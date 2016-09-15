F.Bahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni, Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde gerçekleştirilen törende Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile amatör şubelerden sporcu ve antrenörler hazır bulundu. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleştirilen bayramlaşma töreni hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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