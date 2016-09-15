 F.Bahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    F.Bahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

    F.Bahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
    Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni, Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde gerçekleştirilen törende Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile amatör şubelerden sporcu ve antrenörler hazır bulundu. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleştirilen bayramlaşma töreni hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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