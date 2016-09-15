Elektronik biletleri bloke edildi
Kötü ve çirkin tezahüratta bulunan bazı Fenerbahçe taraftarlarının elektronik biletleri bloke edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin kötü tezahürat yapan bazı taraftarlarının elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurul tarafından, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık alt L, M, Migros Tribün üst D, E ve alt L, M bloklarına giriş yapan taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği bildirildi.
PFDK'nın, Atiker Konyaspor'a 100, Bursaspor'a 35, Antalyaspor'a 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Kurulun, ayrıca çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan Gaziantepspor, Antalyaspor ve Bursaspor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki maça girişlerinin engellenmesine karar verdiği duyuruldu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:23
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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