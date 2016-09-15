 Elektronik biletleri bloke edildi – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Elektronik biletleri bloke edildi

    Elektronik biletleri bloke edildi

    Kötü ve çirkin tezahüratta bulunan bazı taraftarlarının elektronik biletleri bloke edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'nin kötü tezahürat yapan bazı taraftarlarının elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, kurul tarafından, 'nin Spor Toto Süper Lig'de ile oynadığı maçta, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık alt L, M, Migros Tribün üst D, E ve alt L, M bloklarına giriş yapan taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği bildirildi.

    PFDK'nın, Atiker Konyaspor'a 100, 'a 35, Antalyaspor'a 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

    Kurulun, ayrıca çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan Gaziantepspor, Antalyaspor ve Bursaspor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki maça girişlerinin engellenmesine karar verdiği duyuruldu.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:23
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