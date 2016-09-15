 Dişi Kanarya ikiye katladı: 67-38 – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Dişi Kanarya ikiye katladı: 67-38

    Dişi Kanarya ikiye katladı: 67-38
    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kadın Basketbol Takımı, 1. Topuk Yaylası Kadın Basketbol Turnuvası'ndaki ilk maçında İstanbul Üniversitesi'ni 67-38 yendi. Dişi Kanaryalar, ikinci maçında bugün MBK Doğuş Hastanesi ile karşılaşacak.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:59
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