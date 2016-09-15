Çetin’e FETÖ şoku
F.Bahçe’nin malzemecisi Dursun Çetin’in FETÖ soruşturmasında şüpheli olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi.
F.Bahçe kafilesi, Zorya yolculuğu sırasında FETÖ şoku yaşadı. Kulübün malzeme sorumlusu olan Dursun Çetin'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Çetin'in 2009'da şimdi FETÖ'cü olduğu anlaşılan Samsun'daki bir kız yurduna para yardımı yaptığı için pasaportunun iptal edildiği ortaya çıktı. Çetin, polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Valiliğe yeni pasaport müracaatı yapan Çetin, pasaportunu çıkartabilirse bugün Ukrayna'ya giderek takıma katılacak.
Valiliğe yeni pasaport müracaatı yapan Çetin, pasaportunu çıkartabilirse bugün Ukrayna'ya giderek takıma katılacak.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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