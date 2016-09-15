Çetin’e FETÖ şoku

F.Bahçe’nin malzemecisi Dursun Çetin’in FETÖ soruşturmasında şüpheli olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

F.Bahçe kafilesi, Zorya yolculuğu sırasında FETÖ şoku yaşadı. Kulübün malzeme sorumlusu olan Dursun Çetin'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Çetin'in 2009'da şimdi FETÖ'cü olduğu anlaşılan Samsun'daki bir kız yurduna para yardımı yaptığı için pasaportunun iptal edildiği ortaya çıktı. Çetin, polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Valiliğe yeni pasaport müracaatı yapan Çetin, pasaportunu çıkartabilirse bugün Ukrayna'ya giderek takıma katılacak.