 Bayram zamanı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bayram zamanı

    Bayram zamanı

    Son 4 resmi maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli takım, kazanıp hem gruba zaferle başlamak hem de taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor. Futbolcular 3 puan için sözbirliği yaptılar

    , Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Tivibu naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertli ekipte hedef kazanıp, gruba 3 puanla başlamak. Süper Lig'e tarihinin en kötü startını vererek 3 maçta sadece 1 puan alabilen futbolcular, Zorya maçını bir 'çıkış' fırsatı olarak görüyor.

    ZİNCİRLERİ KIRACAĞIZ
    Takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Kjaer'in liderliğinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, galibiyet özlemini bitirmek ve taraftara bayram hediyesi vermek için sözbirliği yaptılar. Sahada herkes bugün formasını son terine kadar ıslatacak, 3 puan için sonuna kadar savaşılacak. Yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım, Zorya'yı mağlup ederek şanssızlıklarını kırmak istediklerini dile getirdi.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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