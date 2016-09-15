Bayram zamanı
Son 4 resmi maçında galip gelemeyen sarı-lacivertli takım, kazanıp hem gruba zaferle başlamak hem de taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor. Futbolcular 3 puan için sözbirliği yaptılar
ZİNCİRLERİ KIRACAĞIZ
Takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Kjaer'in liderliğinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, galibiyet özlemini bitirmek ve taraftara bayram hediyesi vermek için sözbirliği yaptılar. Sahada herkes bugün formasını son terine kadar ıslatacak, 3 puan için sonuna kadar savaşılacak. Yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım, Zorya'yı mağlup ederek şanssızlıklarını kırmak istediklerini dile getirdi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 10
Yorum
ccc kupa gören masum kartal
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
FENERLI Topunuz Aziz yıldırımdan bahsedıyorsunuz.yazıklar olsun hangı başkan fenere çivi çaktı.herşey azız zamanında oldu. 2011 den berı fenerle oynayanlara buradan yazamıyorsunuz galıba.fenerle oynanmasayı şu anda bırakın turkıyeyı avrupada söz sahıbıydık.Trabzondakı kurşunlanma hala çıkmadı meydana..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
KrAlex Bütün haklıları bütün başarılı adamları gönderen bu yönetim o kadar kişinin ahını aldı ki şuan yıllardır çözülemeyen ortasaha sıkıntısı ve takımın bu durumu gerçekten hiç şaşırtmıyor beni. Birazda ilahi adalet biraz ondan biraz bundan. Bu takımın düzelmesi için iyi bir ortasaha ve takımın komple yenilenmesinin yanında birde başta o beceriksiz ve futboldan anlamayan provakatif eseri başkanın ve yönetiminin defolması gerekir.
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