Bakanlığa 100 kişilik liste verildi
F.Bahçe Yönetimi'nin kulüpte FETÖ'cü temizliği için çalışma başlattığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler'in 20 gün önce kulüpte çalışan 100 personelin ismini 'araştırılması' için İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bildirildi. FETÖ ile bağı tespit edilen olursa, işten çıkarılacak.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 38
Yorum
aziz nerede içeride ve dışarıda bu kadar başarısızlık sonrası aziz ve yanındaki yalaklar nerede bilen gören var mı ?
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
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