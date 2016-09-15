 Bakanlığa 100 kişilik liste verildi – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bakanlığa 100 kişilik liste verildi

    Bakanlığa 100 kişilik liste verildi
    F.Bahçe Yönetimi'nin kulüpte FETÖ'cü temizliği için çalışma başlattığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler'in 20 gün önce kulüpte çalışan 100 personelin ismini 'araştırılması' için İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bildirildi. FETÖ ile bağı tespit edilen olursa, işten çıkarılacak.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:46
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