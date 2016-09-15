Bakanlığa 100 kişilik liste verildi

F.Bahçe Yönetimi'nin kulüpte FETÖ'cü temizliği için çalışma başlattığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler'in 20 gün önce kulüpte çalışan 100 personelin ismini 'araştırılması' için İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği bildirildi. FETÖ ile bağı tespit edilen olursa, işten çıkarılacak.