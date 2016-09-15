 Avrupa'da 209’uncu sınav – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Avrupa'da 209’uncu sınav

    Avrupa'da 209’uncu sınav

    F.Bahçe, Zorya maçıyla Avrupa kupalarında 209. sınavına çıkacak.

    208 maçta 76 galibiyet, 90 mağlubiyet, 42 beraberliği olan Kanarya, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 43 maçın 23'ünü kazandı. 13 kez berabere kalıp, sadece 7 kez yenildi.

    BİR İLK VARDIR
    Ukrayna takımları ile bugüne kadar 6 kez karşılaşan F.Bahçe, galibiyet alamadı. Dinamo Kiev ile 4, Shakhtar Donetsk ile 2 maç yapan sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı 3 maçta 3 beraberlik aldı. Deplasmanda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrılan Kanarya, 6 maçta 1 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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