Advocaat'tan Ozan'a kesik

Hollandalı teknik adam, Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda yapılan maça takımını, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Salih Uçan, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Stoch ve Sow ilk 11'i ile sürdü.

OZAN'A KESİK

Advocaat, Süper Lig'in 3. haftasında 1-0 kaybedilen Bursaspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan Tufan, Van der Wiel ve Neustaedter'i Zorya mücadelesinde yedek kulübesine çekti. 68 yaşındaki teknik adam, cezalı Volkan Şen ile Dinamo Kiev'de forma giyerken 2014-2015 sezonundan cezası bulunan yeni transfer Lens'i Zorya maçında kullanamadı.

Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Kjaer, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Salih Uçan ve Stoch'u görevlendirdi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi ise Ozan Tufan, Van der Wiel ve Nuestaedter'in yanı sıra Van Persie, İsmail Köybaşı, Fabiano ve Emenike'den oluştu.



Ozan Tufan, 46. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu.

ŞENER, İLK KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Şener Özbayraklı, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon UEFA organizasyonları ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı toplam 7 maçta bir kez forma giyen Şener, onda da sonradan oyuna dahil oldu.

KJAER VE MEHMET TOPAL DÖNDÜ

Fenerbahçe'de cezası nedeniyle son resmi maçta oynayamayan Simon Kjaer ile iki resmi maçta forma giyemeyen Mehmet Topal, Zorya karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerlerini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yapılan Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Mehmet, cezası nedeniyle ligdeki Kayserispor ve Bursaspor maçlarını kaçırdı. Kayserispor müsabakasında oyundan atılan Kjaer de Bursaspor maçında forma giyemedi.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Karşılaşma öncesinde Ukraynalılar ile Türkler arasında gerginlikler yaşandı.

Maçın oynandığı Odessa kentinin çeşitli yerlerinde Ukraynalı taraftarların Türk futbolseverlere saldırdığı öğrenildi. Şehir merkezindeki bir Türk restoranında yemek yiyen Türk taraftarlara yüzleri maskeli Ukraynalı taraftarların saldırdığı iddia edildi.

Ayrıca stat etrafında yaşanan küçük çaplı olaylara müdahale eden Ukrayna polisi, olaylara karışan ev sahibi takım taraftarlarından bazılarını gözaltına aldı.

TRİBÜNLERİN YARISI BOŞ KALDI

Ukrayna'nın Odessa kentindeki Chornomorets Stadı'nda yapılan maça iki takım taraftarları da çok fazla ilgi göstermedi.

Ülkenin doğusundaki savaş nedeniyle maçlarını Luhansk yerine Odessa'da yapan ev sahibi ekibin taraftarları, mücadelede takımlarını neredeyse yalnız bıraktı. Zorya takımını kale arkasında küçük bir taraftar grubu desteklerken, tribünlerin çoğunluğunu Odessalı futbolseverler doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları ise kendilerine ayrılan yerin yanı sıra ev sahibi ekip taraftarlarının yer aldığı bölümden de bilet alarak, takımlarını destekledi.