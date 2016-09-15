4 Zorya’lıya özel önlem

Dick Advocaat, Zorya'nın tehlikeli oyuncuları konusunda takımı uyardı.

Kısa boyuna rağmen oldukça kıvrak bir forvet olan 23 yaşındaki Brezilyalı Paulinho'ya Skrtel ve Kjaer, göz açtırmayacak. Orta sahanın beyni Gordienko ile kanat oyuncuları Petryak ve Karavaev'e ise boş alan bırakılmayacak. Advocaat, bloklar arasının kısa tutulmasını istedi.