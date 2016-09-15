4 Zorya’lıya özel önlem
Dick Advocaat, Zorya'nın tehlikeli oyuncuları konusunda takımı uyardı.
Kısa boyuna rağmen oldukça kıvrak bir forvet olan 23 yaşındaki Brezilyalı Paulinho'ya Skrtel ve Kjaer, göz açtırmayacak. Orta sahanın beyni Gordienko ile kanat oyuncuları Petryak ve Karavaev'e ise boş alan bırakılmayacak. Advocaat, bloklar arasının kısa tutulmasını istedi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
4 Zorya’lıya özel önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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