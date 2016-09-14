''Rakibimiz çok güçlü''
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Ukrayna'nın Zorya takımının teknik direktörü Yuriy Vernydub, sarı-lacivertli ekibin çok güçlü olduğunu ancak ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Chornomorets Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Vernydub, "Fenerbahçe'yi takip ettik. Yarınki maça hazırlıklıyız. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Rakibimiz, çok güçlü bir takım. Fenerbahçe'de çok fazla kaliteli futbolcu var. Kendi ülkelerinin milli takımlarında yer alıyorlar. Yarınki maçta oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları için gurur duyduklarını kaydeden Ukraynalı teknik adam, "Üç sene önce kimse takımımızın böyle bir ligde yer alacağına inanmıyordu ama durum ortada. Önemli bir rakibimiz var ve başaracağız. Önemli olan ilk 11'i seçmek değil, yarınki maçtan sonra göze batmak, konuşulmak ve izleyenleri etkilemek." ifadelerini kullandı.
Ukrayna temsilcisinin defans oyuncusu Mykyta Kamenyuka ise Fenerbahçe'nin gücüne vurgu yaparak, "Yarın, çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Bu tür bir şampiyonada yer aldığım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe maçının çok güzel olacağına inanıyorum. Kazanmak için şansımızı deneyeceğiz. Başarılı olacağımıza eminim." diye görüş belirtti.
ZORYA MAÇA HAZIR
Ukrayna'nın Zorya takımı, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın sahasında yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Chornomorets Stadı'nda yapılan ve teknik direktör Yuriy Vernydub yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikasını basın mensuplarının takip etmesine izin verildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Zorya'nın Fenerbahçe maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Shevchenko, Sobol, Sivakov, Checher, Kamenyuka, Grechyshkin, Gordiyenko, Karavaev, Lipartia, Petriak, Bonaventure.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:08
- Şampiyonluk bizim işimiz
Toplam 10
Yorum
ccc kupa gören masum kartal
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
FENERLI Topunuz Aziz yıldırımdan bahsedıyorsunuz.yazıklar olsun hangı başkan fenere çivi çaktı.herşey azız zamanında oldu. 2011 den berı fenerle oynayanlara buradan yazamıyorsunuz galıba.fenerle oynanmasayı şu anda bırakın turkıyeyı avrupada söz sahıbıydık.Trabzondakı kurşunlanma hala çıkmadı meydana..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 51
Yorum
KrAlex Bütün haklıları bütün başarılı adamları gönderen bu yönetim o kadar kişinin ahını aldı ki şuan yıllardır çözülemeyen ortasaha sıkıntısı ve takımın bu durumu gerçekten hiç şaşırtmıyor beni. Birazda ilahi adalet biraz ondan biraz bundan. Bu takımın düzelmesi için iyi bir ortasaha ve takımın komple yenilenmesinin yanında birde başta o beceriksiz ve futboldan anlamayan provakatif eseri başkanın ve yönetiminin defolması gerekir.
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