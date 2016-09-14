 ''Rakibimiz çok güçlü'' – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ''Rakibimiz çok güçlü''

    ''Rakibimiz çok güçlü''

    'nin Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Ukrayna'nın Zorya takımının teknik direktörü Yuriy Vernydub, sarı-lacivertli ekibin çok güçlü olduğunu ancak ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

    Karşılaşmanın oynanacağı Chornomorets Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Vernydub, "'yi takip ettik. Yarınki maça hazırlıklıyız. 'nin 'nin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Rakibimiz, çok güçlü bir takım. Fenerbahçe'de çok fazla kaliteli futbolcu var. Kendi ülkelerinin milli takımlarında yer alıyorlar. Yarınki maçta oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

    Avrupa Ligi'nde yer aldıkları için gurur duyduklarını kaydeden Ukraynalı teknik adam, "Üç sene önce kimse takımımızın böyle bir ligde yer alacağına inanmıyordu ama durum ortada. Önemli bir rakibimiz var ve başaracağız. Önemli olan ilk 11'i seçmek değil, yarınki maçtan sonra göze batmak, konuşulmak ve izleyenleri etkilemek." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna temsilcisinin defans oyuncusu Mykyta Kamenyuka ise Fenerbahçe'nin gücüne vurgu yaparak, "Yarın, çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Bu tür bir şampiyonada yer aldığım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe maçının çok güzel olacağına inanıyorum. Kazanmak için şansımızı deneyeceğiz. Başarılı olacağımıza eminim." diye görüş belirtti.

    ZORYA MAÇA HAZIR
    Ukrayna'nın Zorya takımı, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın sahasında yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Karşılaşmanın oynanacağı Chornomorets Stadı'nda yapılan ve teknik direktör Yuriy Vernydub yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikasını basın mensuplarının takip etmesine izin verildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

    Zorya'nın Fenerbahçe maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
    Shevchenko, Sobol, Sivakov, Checher, Kamenyuka, Grechyshkin, Gordiyenko, Karavaev, Lipartia, Petriak, Bonaventure.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:08
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