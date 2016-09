''Gol yollarında kalite sorunumuz var''

Advocaat, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Ukrayna'nın Zorya takımıyla yapacakları maçla ilgili karşılaşmanın oynanacağı Chornomorets Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Martin Skrtel'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, Zorya maçından ziyade sarı-lacivertli takımın Spor Toto Süper Lig'e yaptığı kötü başlangıçla ilgili konuştu.

Süper Lig'de 1-0 kaybettikleri Bursaspor maçında çok üzücü bir skor aldıklarını belirten 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Bursaspor maçının ardından oyuncularımızla toplantı yapmamızın zamanının geldiğini hissettim. Konsantrasyon anlamında oyuncularımızı suçlayamayız. Basit bir gol yedik ve ondan sonra yüzde 80 topa sahip olan taraf bizdik. Ligde pozisyonlara girdik ama gol atamadık. Bu kaliteyle alakalı bir şeydi. Bir an gelecek o pozisyonlar gol olmaya başlayacak. Bursaspor maçının ikinci yarısında gösterdiğimiz görüntüyü ilk andan itibaren gösterirsek her takımı yenebiliriz. Neden hatayı yaptıktan ve golü yedikten sonra başladığımızı merak ediyorum." diye konuştu.

Advocaat, ligdeki şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden bugüne kadar düşünce anlamında bizim için her şey aynı. Lig şampiyonluğuna oynamak için buraya geldik. Üç maçtan sonra düşüncemiz değişmiş değil. O kadar da kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Oyuncularıma, sezona kötü başlamanın kariyerimde ilk defa başıma gelen bir durum olmadığını söyledim ama Fenerbahçe'de ilk defa yaşanıyor. Onun için 3 maçta 1 puan almamız, hiç de iyi bir durum değil ama kendimizi geliştirmek zorundayız. Tamamen negatif şeylere odaklanarak, her şey çok kötüymüş gibi görmemeliyiz. Ben, olumsuz düşünen yapıda bir insan değilim."

"HER HAFTA HOŞA GİTMEYEN KARARLAR ALIYORUZ"

Dick Advocaat, Bursaspor maçından sonra "hoş olmayacak kararlar alabiliriz" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Aslında her hafta hoşa gitmeyen kararlar alıyoruz. Oynamayan oyuncular için alınan kararlar, popüler olmaz. Her hafta da bu devam edecek. 24 kişilik kadrodan sadece 11 kişi sahaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Geldiği günden itibaren oyun stili üzerinde çalışma fırsatı bulamadığını belirten sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Buraya 4 hafta önce geldik ve çok sayıda maç oynamak zorunda kaldık. Zamanımızın çoğunu oyun stilini hazırlamak yerine takımı maça hazırlamak üzerine harcadık. Takımımız, daha iyisini yapması gerektiğini hissediyor ve biliyor. Zaten skor için daha iyisini yapmak zorundayız. Eğer oyuncularımız bunu anlarsa hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum." görüşlerini aktardı.

Takımın ligde aldığı kötü sonuçlardan sonra futbolculara güven vermeleri gerektiğine dikkati çeken Advocaat, "Tedavimiz belli. Oyunculara güven vermek durumundayız. İyi bir kadromuz var. Fiziksel olarak bahane üretemeyiz. Bireysel yetenekleri ve kaliteyi sahaya yansıtmak mecburiyetindeyiz. Bu, çalışma mentalitesiyle alakalı bir durum. Maçlarda 1,5 saatimiz var. Bu sürede golü atmak ve daha önceki maçlarda yaptığımız gibi saçma hatalar yapmayarak golleri yememeliyiz. Güven kısmını hallettikten sonra fizik, günden güne sadece iyi yöne gidebilir." diyerek sözlerini tamamladı.

SKRTEL: "İYİ SONUÇ ALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Zorya müsabakasının kolay olmayacağını kaydeden Skrtel, "Zorya, şu ana kadar liginde iyi işler yapan bir takım. Biz de UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Zorya maçına hazırız ve iyi bir sonuç almak için sahada her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Deneyimli savunma oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında kazanamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Futbolda bazen şans yanınızda olmuyor. Bizim de yaşadığımız durum böyle açıklanabilir. Aldığımız sonuçlar iyi değil ve istediğimiz skorları alamadık ama bunu düzeltmek bizim elimizde. Bu skorları tersine çevirebilmek için antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Artık galibiyetleri almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TERCÜMAN KRİZİ

Basın toplantısında konuşmaları çeviren tercümanın iyi Türkçe bilmemesi nedeniyle sorun yaşandı.

Fenerbahçe tercümanı Deniz Sarıtaç'ın İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiği konuşmaları kendi dilinde aktaran Ukraynalı tercüman, çeviri yapmada zorlandı. Deniz'in söylediklerini sık sık tekrarlatan tercümana Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat da "ilginç" diyerek tepki gösterdi.



FENERBAHÇE ZORYA MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Ukrayna'nın Zorya takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Chornomorets Stadı'nda yapılan ve teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-lacivertli takım, idmanın açık bölümünde ısınma hareketleri yaparken, kapalı bölümde Zorya maçının taktik çalışmasını yaptığı bildirildi.

Antrenman öncesinde takımla sahada toplantı yapan Advocaat, daha sonra Alper Potuk ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.