 Avrupa bile konuştu – Fotomaç – 13 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Avrupa bile konuştu

    Avrupa bile konuştu

    ’in, Volkan Şen’in vuruşunda çizgiden çıkardığı top, Avrupa’da da çok konuşuldu. “Yılın savunma hareketi seçilmeli” diyenler bile oldu

    'un sol beki 'in maçında çizgiden çıkardığı top Avrupalı futbolseverlerin de dikkatinden kaçmadı. Uluslararası forumlarında pozisyonu değerlendiren futbolseverlerden birisi, "Bunu izlerken bile vücuduma adrenalin pompalandı, böyle bir kararlılık yok" derken, bir diğeri ise "Yılın savunma hareketi seçilmeli" ifadelerine yer verdi. Bir başka kullanıcı ise, "Bunu yaptığında maç 1-0'mış. Bu sayede kazanmışlar. İnanılır gibi değil" şeklinde görüş belirtti.
    1. 13 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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