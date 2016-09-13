Avrupa bile konuştu
Aziz Behich’in, Volkan Şen’in vuruşunda çizgiden çıkardığı top, Avrupa’da da çok konuşuldu. “Yılın savunma hareketi seçilmeli” diyenler bile oldu
Bursaspor'un sol beki Aziz Behich'in Fenerbahçe maçında çizgiden çıkardığı top Avrupalı futbolseverlerin de dikkatinden kaçmadı. Uluslararası futbol forumlarında pozisyonu değerlendiren futbolseverlerden birisi, "Bunu izlerken bile vücuduma adrenalin pompalandı, böyle bir kararlılık yok" derken, bir diğeri ise "Yılın savunma hareketi seçilmeli" ifadelerine yer verdi. Bir başka kullanıcı ise, "Bunu yaptığında maç 1-0'mış. Bu sayede kazanmışlar. İnanılır gibi değil" şeklinde görüş belirtti.
- 13 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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