 Mert Günok’a büyük sevgi – Fotomaç – 12 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Mert Günok’a büyük sevgi

    Mert Günok’a büyük sevgi
    Geçtiğimiz sezon başında altyapısından yetiştiği ile yollarını ayıran ve 'un yolunu tutan Mert Günok'a Kadıköy'de büyük ilgi vardı. Yeşil-beyazlılar sahaya çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'e sevgi gösterisinde bulundu. Okul Açık Bölümü'ndeki taraftarlar, tecrübeli kaleciyi tribüne çağırdı.
    1. 12 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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