 Ekim’de çifte heyecan – Fotomaç – 10 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Ekim’de çifte heyecan

    Ekim’de çifte heyecan

    ile 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihleri belli oldu.

    TBF'den yapılan açıklamaya göre, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 5 Ekim'de, Kadınlar karşılaşması ise 18 Ekim'de yapılacak. finali erkeklerde Anadolu Efes, kadınlarda da Hatay BB ile oynayacak.
    1. 10 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:40
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