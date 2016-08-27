Futbolun kara lekesi
F.Bahçe Başkanı Yıldırım’ın “Bursaspor’un 2010’daki şampiyonluğu incelensin” sözüne eski yönetici cevap verdi: “İpe sapa gelmez açıklama. Meydanı ona bırakmayız”
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile katıldığı program gündem oluşturmaya devam ediyor. Yıldırım programda "Bursaspor'un şampiyonluğu incelensin" ifadelerini kullanmıştı. 2009-10 sezonunda mutlu sona ulaşan Timsahlar'da eski yönetici İlhan Uslu kendisine ait internet sitesinden Aziz Yıldırım'ın bu açıklamalarına sert bir cevap verdi. İşte o sözler...
'HADDİNİ AŞTI '
"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hassas bir süreçten geçen ülkemizde toplumun huzurunu bozmaya, birlik ve beraberliğinin üzerine oynamaya yönelik Bursaspor'umuzu hedef alan açıklamalarıyla tabiri caizse haddini aşmıştır. Bursasporumuzun 16 Mayıs 2010'da Türk Futbolu'nda Anadolu Devrimini gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaşmasını kabul etmeyecek nitelikte sözcükler kullanmak adı şikeyle bir anılan bir kulüp başkanından başkasına yakışmaz.
'ÇAMUR AT İZİ KALSIN '
"Tarih bu sözleri de unutmayacaktır. 'Şikeyi kendim için mi yaptım. Fenerbahçe için yaptım' diyen Aziz Yıldırım, çamur at izi kalsın misali kendi başarısızlığını örtbas etmenin en kolay yolunu bu şekilde bulmuştur. Bu ipe sapa gelmeyen, mesnetsiz açıklamalarını ciddiye almamakla birlikte meydanı da ona bırakmayacağımızı bilmesini isterim."
'ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK '
"Hiçbir dayanağı olmayan çirkin söylemlerde bulunan Aziz Yıldırım o koltukta oturduğu sürece ülke futbolunun kara lekesi, kanayan bir yarası olarak anılmaya devam edecektir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Misak-ı Milli sınırları içinde başkanı olduğu kulübü 'cumhuriyet' olarak lanse etmek, bu vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimize yapılmış en büyük saygısızlıktır"
'İSTESE DE İSTEMESE DE...'
"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kabul etmese de 16 Mayıs 2010'da tarih Bursasporumuzun şampiyonluğunu yazmıştır. Aziz Yıldırım bundan sonra elde edeceğimiz şampiyonluklarımızı da istese de istemese de kabullenmek zorundadır"
'HADDİNİ AŞTI '
"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hassas bir süreçten geçen ülkemizde toplumun huzurunu bozmaya, birlik ve beraberliğinin üzerine oynamaya yönelik Bursaspor'umuzu hedef alan açıklamalarıyla tabiri caizse haddini aşmıştır. Bursasporumuzun 16 Mayıs 2010'da Türk Futbolu'nda Anadolu Devrimini gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaşmasını kabul etmeyecek nitelikte sözcükler kullanmak adı şikeyle bir anılan bir kulüp başkanından başkasına yakışmaz.
'ÇAMUR AT İZİ KALSIN '
"Tarih bu sözleri de unutmayacaktır. 'Şikeyi kendim için mi yaptım. Fenerbahçe için yaptım' diyen Aziz Yıldırım, çamur at izi kalsın misali kendi başarısızlığını örtbas etmenin en kolay yolunu bu şekilde bulmuştur. Bu ipe sapa gelmeyen, mesnetsiz açıklamalarını ciddiye almamakla birlikte meydanı da ona bırakmayacağımızı bilmesini isterim."
'ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK '
"Hiçbir dayanağı olmayan çirkin söylemlerde bulunan Aziz Yıldırım o koltukta oturduğu sürece ülke futbolunun kara lekesi, kanayan bir yarası olarak anılmaya devam edecektir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Misak-ı Milli sınırları içinde başkanı olduğu kulübü 'cumhuriyet' olarak lanse etmek, bu vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimize yapılmış en büyük saygısızlıktır"
'İSTESE DE İSTEMESE DE...'
"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kabul etmese de 16 Mayıs 2010'da tarih Bursasporumuzun şampiyonluğunu yazmıştır. Aziz Yıldırım bundan sonra elde edeceğimiz şampiyonluklarımızı da istese de istemese de kabullenmek zorundadır"
- 27 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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