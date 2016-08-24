Timsah fırsat kolluyor
F.Bahçe'de 4 resmi maçta henüz gol ve asistle tanışamayan ve büyük eleştiri alan Jose Fernandao için Bursaspor'un aportta beklediği ortaya çıktı. Timsah'ın gelişmelere göre Brezilyalı forvet için son anda devreye girebileceği ifada ediliyor.
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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