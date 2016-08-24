 Timsah fırsat kolluyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Timsah fırsat kolluyor

    Timsah fırsat kolluyor
    F.Bahçe'de 4 resmi maçta henüz gol ve asistle tanışamayan ve büyük eleştiri alan Jose Fernandao için 'un aportta beklediği ortaya çıktı. Timsah'ın gelişmelere göre Brezilyalı forvet için son anda devreye girebileceği ifada ediliyor.
    1. 24 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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