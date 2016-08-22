'Dick'enli yol
3. dakikada yediği şok golle geriye düşen Kanarya, maçı çevirmek için her yolu denedi ama Volkan Babacan’ı geçemedi. Fernandao ile bir topu da direkte patlayan sarı-lacivertli ekip, daha ilk maçta taraftarını üzdü. 54’te Emre Belözoğlu, 78’de Mehmet Topal atıldı. Pereira’dan ağzı yanan F.Bahçe, Advocaat’la da çok yürüyecek yolu olduğunu gösterdi...
Yeni hocası Dick Advocaat'la yepyeni bir sayfa açan Fenerbahçe, sezona sıfır çekerek başladı... Sarı-lacivertli ekip, son 8 sezonda 6 kez yenilip, 1 kez de berabere kaldığı Başakşehir deplasmanında yine aynı kabusu gördü; maçı tek golle kaybedip, daha ilk maçta "alarm" verdi.
aşakşehir, henüz 3. dakikada Marcio Mossoro'nun gölüyle öne geçti. Bu şok golle sarsılan Kanarya, gol için her yolu denedi; bastırdıkça bastırdı, pozisyonlar da buldu ancak top bir türlü içeri girmedi. 54'te Emenike'yi biçen Emre Belözoğlu kırmızı kartla atıldı.
78'de ise Mehmet Topal, Cengiz'e taban girince aynı akıbete uğradı. 86'da Fernandao'nun kafası üst direkte patladı, dönen topa bu kez van Persie vurdu, ancak panterleşen Volkan Babacan, birçok pozisyonda olduğu gibi bu vuruşta da gole izin vermedi. Pereira'dan çok çeken Kanarya, Advocaat'la da çok yürüyecek yolu olduğunu gösterirken, Abdullah Avcı, koleksiyonuna Hollandalı hocayı da ekledi.
aşakşehir, henüz 3. dakikada Marcio Mossoro'nun gölüyle öne geçti. Bu şok golle sarsılan Kanarya, gol için her yolu denedi; bastırdıkça bastırdı, pozisyonlar da buldu ancak top bir türlü içeri girmedi. 54'te Emenike'yi biçen Emre Belözoğlu kırmızı kartla atıldı.
78'de ise Mehmet Topal, Cengiz'e taban girince aynı akıbete uğradı. 86'da Fernandao'nun kafası üst direkte patladı, dönen topa bu kez van Persie vurdu, ancak panterleşen Volkan Babacan, birçok pozisyonda olduğu gibi bu vuruşta da gole izin vermedi. Pereira'dan çok çeken Kanarya, Advocaat'la da çok yürüyecek yolu olduğunu gösterirken, Abdullah Avcı, koleksiyonuna Hollandalı hocayı da ekledi.
- 22 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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