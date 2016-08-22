'Dick'enli yol

3. dakikada yediği şok golle geriye düşen Kanarya, maçı çevirmek için her yolu denedi ama Volkan Babacan’ı geçemedi. Fernandao ile bir topu da direkte patlayan sarı-lacivertli ekip, daha ilk maçta taraftarını üzdü. 54’te Emre Belözoğlu, 78’de Mehmet Topal atıldı. Pereira’dan ağzı yanan F.Bahçe, Advocaat’la da çok yürüyecek yolu olduğunu gösterdi...

Yeni hocası Dick Advocaat'la yepyeni bir sayfa açan Fenerbahçe, sezona sıfır çekerek başladı... Sarı-lacivertli ekip, son 8 sezonda 6 kez yenilip, 1 kez de berabere kaldığı Başakşehir deplasmanında yine aynı kabusu gördü; maçı tek golle kaybedip, daha ilk maçta "alarm" verdi.



aşakşehir, henüz 3. dakikada Marcio Mossoro'nun gölüyle öne geçti. Bu şok golle sarsılan Kanarya, gol için her yolu denedi; bastırdıkça bastırdı, pozisyonlar da buldu ancak top bir türlü içeri girmedi. 54'te Emenike'yi biçen Emre Belözoğlu kırmızı kartla atıldı.



78'de ise Mehmet Topal, Cengiz'e taban girince aynı akıbete uğradı. 86'da Fernandao'nun kafası üst direkte patladı, dönen topa bu kez van Persie vurdu, ancak panterleşen Volkan Babacan, birçok pozisyonda olduğu gibi bu vuruşta da gole izin vermedi. Pereira'dan çok çeken Kanarya, Advocaat'la da çok yürüyecek yolu olduğunu gösterirken, Abdullah Avcı, koleksiyonuna Hollandalı hocayı da ekledi.