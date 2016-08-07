‘Bogdan’ı izleyin’

EUROLEAGUE'in resmi sitesi Rio Olimpiyatları'nda izlemeye değer basketbolcular arasında F.Bahçeli Bogdan Bogdanovic'i de gösterdi. Haberde "Sırpların en önemli oyuncusu kesinlikle Bogdan. Ülkesinin ondan büyük beklentileri var. Bogdan da bu yükü rahatlıkla omuzlayacak bir basketbolcu" ifadelerine yer verildi.