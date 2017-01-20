Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi
Fenerbahçe, THY Euroleague'de sahasında Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti ve 11. galibiyetini elde etti. Ekpe Udoh'un sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta genç oyuncu Ahmet Düverioğlu 13 sayı 4 ribaund 1 asistlik performansla yıldızlaştı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 84-63 mağlup etti.
Karşılaşmaya Nunnally'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe, kısa sürede farkı açmayı başarsa da Panathinaikos Superfoods, Singleton'un basketleriyle sarı-lacivertlileri yakalamayı başardı. Mücadelenin 5. dakikası Fenerbahçe'nin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Datome'nin basketleriyle üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun son saniyede bulduğu basketle farkı çift haneye yükseltti ve ilk periyotu 27-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte sert savunma yapan Fenerbahçe, 7-0'lık bir seri yaparak 13. dakikada 18 sayılık (34-16) farka ulaştı. Rakibinin hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 16. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 20 sayıya (42-22) çıkardı. Panathinaikos Superfoods'un yaptığı top kayıpları sonrasında hızlı hücumlarla sonuca giden sarı-lacivertliler, ribauntlarda da etkili oldu ve soyunma odasına 44-28 önde gitti.
Ali Muhammed'in üçlüğüyle üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya (54-33) çıkardı. Hızlı hücumlarla skor üreten Panathinaikos Superfoods, 28. dakikada farkı 14 sayıya (56-42) indirdi. Karşılaşmanın bu bölümünde Yunan ekibi daha rahat sayı bulmayı başarsa da Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 60-45 üstünlükle bitirdi.
Son çeyreğe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe, 4 dakika içinde 10-0'lık seriyle farkı 25 sayıya kadar (70-45) çıkardı. Rakibinin basketlerine karşılık vermekte zorluk çekmeyen ev sahibi ekip, karşılaşmayı 84-63 kazandı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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