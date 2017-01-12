 Darüşşafaka İspanyol ekibini yıktı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Darüşşafaka İspanyol ekibini yıktı

    Darüşşafaka İspanyol ekibini yıktı

    Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, sahasında Baskonia'yı 98-89 mağlup etti.

    Detaylar birazdan...
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:58
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