Daçka salladı ama yıkamadı!
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Doğuş, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 93-92 mağlup oldu.
Darüşşafaka Doğuş ligdeki 8. yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 6. galibiyetini elde etti.
Darüşşafaka Doğuş, İstanbul'daki karşılaşmada olduğu gibi deplasmandaki mücadeleye de kötü başladı. Oyuna etkili bir giriş yapan Maccabi FOX, Goudelock'ın üç sayılık basketiyle 3. dakika içinde 8-0'lık seri yakaladı. İlk sayısını aynı dakika içinde Semih Erden ile bulan yeşil-siyahlı ekip, kötü savunma yapınca 6. dakikada Rudd'un basketiyle 11 sayı (18-7) geriye düştü. 2 dakika boyunca potasında bir sayı gören Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'in sayılarıyla 8. dakikada farkı 5 sayıya kadar eritti: 19-14. Kalan sürede sayı atmakta zorlanan konuk ekip, 10-0'lık serinin ardından 1. periyodu 29-14 geride kapadı.
Maccabi FOX, Landesberg'in basketiyle 11. dakikada farkı 17 sayıya (31-14) çıkardı. Hücumda biraz toparlanan Darüşşafaka Doğuş, Zizic ile 17. dakikada farkı 11 sayıya kadar indirmeyi bildi: 42-31. Ancak Darüşşafaka Doğuş hücumlardan yine boş dönmeye başlayınca Maccabi FOX, Goudelock'un basketiyle ilk yarı sonunda yine 17 sayılık üstünlük (53-36) yakaladı.
Yeşil-siyahlı takım, ilk maçtaki gibi ikinci yarıda toparlanmayı bildi. İyi savunmasıyla rakibini durdurmayı başaran Darüşşafaka Doğuş, dış atışlarda da yüksek yüzde yakaladı. İlk yarıda 17 sayı geriye düşen konuk ekip, Clyburn ve Moerman ile üst üste bulduğu basketlerle 3. çeyrek sonunda ilk kez öne geçmeyi başardı: 71-67.
Son periyoda da iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Harangody'nin basketiyle 32. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 74-67. Ancak yeşil-siyahlı takım, son bölümlerde dış şutları tekrar kaçırırken, Miller'in basketine engel olamayarak 38. dakikada 90-81 geriye düştü. Oyundan kopmayan Darüşşafaka Doğuş, Zizic'in basketiyle bitime 15 saniye kala farkı 3 sayıya (93-90) indirirken, Maccabi FOX'un hücumunda iyi savunmayla Goudelock'a top kaybı yaptırdı. Yeşil-siyahlı ekip, bitime 5 salise kala 3 sayılık atışta Wanamaker ile faul kazanmasına rağmen bu oyuncuyla 2 sayı bulunca sahadan 93-92 mağlup ayrıldı.
Salon: Enora Mivtachim Arena
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Renaud Geller (Belçika)
Maccabi FOX: Miller 3, Weems 24, Goudelock 10, Smith, Rudd 13, Iverson 6, Seeley 12, Mekel 5, Pnini, Landesberg 7, Zirbes 13
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Mehmet Yağmur, Moerman 11, Clyburn 17, Semih Erden 4, Anderson 13, Zizic 14, Wilbekin 10, Furkan Aldemir, Bertans, Harangody 7
1. Periyot: 29-14
Devre: 53-36
3. Periyot: 67-71
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:22
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
Daçka salladı ama yıkamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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