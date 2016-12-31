Haftanın MVP'si Langford
THY Avrupa Ligi'nde 5 ve 14. haftaların en değerli oyuncusu seçilen UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Langford, 15. hafta da aynı ödüle layık görüldü.
THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi UNICS Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 83-81 yenen Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Langford, 38 verimlilik puanıyla sezonun 15. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Ligde 5 ve 14. haftalarda da en değerli oyuncusu seçilen Langford, normal sezonun ilk yarısında en fazla MVP ödülüne layık görülen oyuncu unvanını aldı.
Karşılaşmayı 27 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist ile tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 11'de 6, üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 6 isabetle oynadı.
Maccabi FOX'un ABD'li oyuncusu Victor Rudd, 32 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, takımının İspanya ekibi Baskonia'ya 101-88 yenildiği maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.
MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 31'er verimlilik puanıyla Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'nin pivotu Ognjen Kuzmic ve Real Madrid'in oyun kurucusu Luka Doncic takip etti. Sırp basketbolcu Kuzmic, CSKA Moskova önünde 16 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. Sloven Doncic ise deplasmanda kazandıkları Anadolu Efes maçını 17 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistle tamamladı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:07
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
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