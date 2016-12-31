 CSKA Moskova liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının tamamlandığı 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

    Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

    Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.

    Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.

    Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

    Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.

    Sonuçlar

    THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 78-80

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 78-67

    Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 71-62

    EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 70-78

    Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-88

    UNICS Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 83-81

    Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya): 75-90

    Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 81-77

    Puan durumu

    Takım O G M AS YS Av
    1 CSKA Moskova 15 12 3 1326 1211 115
    2 Real Madrid 15 10 5 1304 1204 100
    3 Olympiakos 15 10 5 1179 1113 66
    4 Baskonia 15 10 5 1204 1157 47
    5 Panathinaikos Superfoods 15 9 6 1158 1105 53
    6 Fenerbahçe 15 9 6 1130 1144 -14
    7 Darüşşafaka Doğuş 15 8 7 1171 1173 -2
    8 Kızılyıldız MTS 15 7 8 1115 1117 -2
    9 Anadolu Efes 15 7 8 1243 1264 -21
    10 Barcelona Lassa 15 7 8 1082 1118 -36
    11 Brose Bamberg 15 6 9 1205 1205 0
    12 Zalgiris 15 6 9 1217 1235 -18
    13 Unics Kazan 15 6 9 1203 1232 -29
    14 Maccabi FOX 15 5 10 1194 1244 -50
    15 EA7 Emporio Armani Milan 15 4 11 1215 1305 -90
    16 Galatasaray Odeabank 15 4 11 1168 1287 -119

    THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarı, ara verilmeden, 5 ve 6 Ocak'ta oynanacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:37
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